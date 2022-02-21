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«المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 10 و19 فبراير

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري.

وقال المصرف إن نشر الاعتمادات يأتي استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرّخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور ذاته، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

-«الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين
-السوق الرسمية: استقرار الدولار وانخفاض اليورو وارتفاع الاسترليني 

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بوابة الوسط

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