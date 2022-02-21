الخوجة: لدى باشاآغا من الثقة ما يكفي لجعل الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن جلسة البرلمان المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاآغا لن تنعقد غدًا، لافتةً إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.

الخوجة قالت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إنه “لن تنعقد جلسة للبرلمان بشأن عرض الحكومة على النواب، وبحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار أن الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوي على الأرض”.

وردًا على سؤال حول مصادر كشفت لذات المصدر أن أسباب تأخر باشاآغا في تشكيلته حكومية هي ضغوطات من عدة أطراف، أوضحت أنه “رغم أن الأمر شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة ويحتاج من السيد فتحي القيام بهذا الأمر”.

ولفتت إلى أن الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف، والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين.

أما حول منح الثقة لحكومة باشاآغا من قبل البرلمان، وفي حالة رفض الدبيبة التسليم هل متوقع أن تتم مواجهات مسلحة فعلقت: “حكومة باشاآغا ستكون بطرابلس ومن طريق السكة (المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية)، هذا ما أكده هو بنفسه وإلا ستكون هناك حكومتان متوازيتان إذا باشر حكومته من مدينة أخرى”.

وتابعت “لدى باشاآغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية