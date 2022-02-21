لافروف: نأمل عدم الوصول لتصعيد في ليبيا جرّاء تأجيل الانتخابات

قال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” في خطاب وجّهه إلى المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لنادي “فالداي” الدولي للحوار، إن روسيا تحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الرئيسية في ليبيا، وتأمل في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة، والتي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية.

وأكد لافروف حفاظ روسيا على علاقات مستدامة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي، ومحاولتها دفع السياسيين الليبيين نحو حوار بنّاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “تاس”، أشار لافروف إلى أن الإنجاز الرئيسي هو أنه لم يتم الإبلاغ عن عمليات قتالية عالية الكثافة من ليبيا لأكثر من عام، بالإضافة لحدوث تغيرات إيجابية كبيرة في ليبيا خلال هذه الفترة. مشيراً إلى أن الليبيين “يتغلبون تدريجياً على انعدام الثقة الذي تراكم على مدى سنوات الاضطرابات”.

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