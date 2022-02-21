شكشك يبحث صعوبات التعامل بين الديوان ومعهد ناصر المصري – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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التقى صباح اليوم الاثنين خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة مع الدكتور محمود سعيد المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بجمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور توفيق الدرسي وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية والدكتور عماد الدين الحديدي نائب مدير عام المعهد بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة في الديوان.

وبحسب صفحة الديوان على فيسبوك فقد تناول اللقاء نتائج المتابعة الميدانية للديوان. والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجات كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة. والمعهد في الفترة السابقة.

كما تناول الاجتماع إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وتوأمة لمعالجة مرضى ضمور العضلات والأورام. وجرى الاتفاق على حث اللجان الفنية من الجانبين للٱسراع في إعداد مشاريع الاتفاقيات. ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.

وفي سياق ليس ببعيد عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعا الثلاثاء الماضي بحضور وزير المواصلات و رئيس جهاز تنفيذ الطريق السريع مساعد – رأس جدير و الادارات المختصة بالديوان و ذلك للوقوف على الاجراءات التنفيذية التي اتخذت بشأن البدء في المشروع.

وبحث الاجتماع الصعوبات و العراقيل لمشروع الطريق الوطني لتنفيذ مسار الطريق. والتي من اهمها الاستملاكات الواقعة بالمسار .

وتم الاتفاق على الدعوة لعقد اجتماع لجميع الاطراف ذات العلاقة من مصلحة التخطيط العمراني. وجهاز النهر الصناعي والبلديات ذات العلاقة وذلك لمناقشة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة. التي تضمن امكانية البدء في تنفيذ المشروع بما يخدم الرؤية المستقبلية. والتنموية للمنطقة وبما يضمن تحقيق تنمية مكانية و نقلة حضارية و استثمارية. و توسع عمراني دون احداث ضرر بالمدن و القرى.

في حين تم تكليف جهاز تنفيذ الطريق السريع بإعداد مقترحات لمسار الطريق. بما يحقق اختيار المسار الافضل.