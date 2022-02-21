وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2022

بحث وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف سبل التعاون بين الجانبين وتفعيل الاتفاقيات واستئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على أن يكون اجتماعها القادم في أقرب وقت ممكن .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن اللقاء الذي جرى بناءً على طلب وزير الطاقة الروسي يأتي في إطار فعليات منتدى الدول المصدر للغاز GECF المقام خلال هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة .