وفد مجلس النواب يختتم مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي

ليبيا – اختتم وفد مجلس النواب الذي يضم عضو مجلس النواب حسن البرغوثي ممثلًا عن رئيس مجلس النواب ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث استعرض المؤتمر في جلسته الختامية تقارير اللجان البرلمانية الدائمة في الاتحاد وأكد الاتحاد البرلماني العربي في تقرير لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، على أن التضامن العربي بات ضرورة ملحة في ظل المستجدات الدولية الراهنة ولدرء المخاطر التي تستهدف وحدة الصف العربي.

وخلصت اللجنة في توصياتها إلى مناشدة القادة العرب المجتمعين في القمة العربية القادمة، لبذل كافة الجهود الممكنة لتنقية الأجواء العربية وتسوية الخلافات بين الدول العربية بغية الشروع في تعزيز أسس الأمن العربي، وكذلك مطالبة القمة العربية القادمة بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

كما تم استعراض تقرير لجنة شؤون المرأة والطفولة الذي خلصت اللجنة فيه إلى وضع مقترحات لتنفيذ خطة عملها ومنها متابعة العمل على تنشيط لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني العربي، والعمل على جسر الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة العربية، وتم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية .

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، كما تم التأكيد على أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلًا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية ولتعزيز وحدة الصف العربي وتجاوز الخلافات العربية، ولذلك تكمن أهمية تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية وتنسيق الجهود لتوحيد الرؤى وتجاوز العقبات وصولًا إلى تشكيل موقف عربي موحد تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.

كما جدد التأكيد على ضرورة إعادة صياغة استراتيجية عربية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مشددًا على استمرار التشاور بين الأشقاء في مختلف القضايا العربية.

الجدير بالذكر أن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي انتقلت من الشعبة البرلمانية الإمارتية إلى الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين.

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