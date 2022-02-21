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“الدولية للهجرة”: إنقاذ 632 مهاجراً في عرض البحر وإعادتهم لليبيا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المُنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن إنقاذ واعتراض 632 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.

وتركزت عمليات إعادة المهاجرين بحسب التحديث البحري للمنظمة في مدن طرابلس، والماية، والزاوية، وصرمان، حيث بلغ من تم إعادتهم منذ العام الحالي 2.353 بينهم 2.048 ذكر و228 أنثى وحوالي 80 طفلاً من الجنسين، كما سجل هذا العام مقتل 36 شخصاً وفقدان 87 آخرين.

يُذكر أن المنظمة أكدت إنقاذ 32.425 مهاجراً العام الماضي، مع تسجيل وفاة 662، وفقدان 891 شخصاً، في تصاعد لافت لعمليات الهجرة التي تتخذ من السواحل الليبية منطلقاً لها.

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قناة 218 الليبية

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