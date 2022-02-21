السفارة الأمريكية: الكبير وماير أكدا أهمية دفع رواتب الليبيبن بانتظام

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قد أطلع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير والسفير ريتشارد نورلاند في 20 فبراير على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات لها إن الجانبين اتفقا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وأضافت السفارة أن مساعد وزير الخزانة ماير يتطلع إلى لقاء المحافظ الكبير خلال زيارته المقبلة الى واشنطن في مارس لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

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