صنع الله يفتتح حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط

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افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صباح اليوم الأثنين حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي في منطقة الحمادة.

واوضحت شركة الخليج العربي للنفط أن الحقل سينتج 14 ألف برميل نفط و6 ملايين قدم مكعب غاز يوميا..

وافادت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاجه مستقبلا عبر حفر آبار جديدة، 40 ألف برميل يوميا.

ويقع الحقل شمال حوض غدامس على مسافة 250 كيلو متر جنوب العاصمة طرابلس وبدءت أعمال الحفر صيف 2005.

وفي سياق ليس ببعيد لم يمض وقت طويل على ارتفاع أسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية حتى تراجعت بما يفوق الواحد في المائة، بسبب حالة من التذبذب التي تشهدها الأسواق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أبريل المقبل 1.17 بالمائة لتتداول عند 93.19 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 94.28 دولارا للبرميل.

واستهلت التداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 93.54 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس القادم 1.72 بالمائة.لتتداول عند مستويات 89.78 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.32 دولارا للبرميل.

وهذه العقود، كانت قد استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.21 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا التذبذب مع تطلع المستثمرين لسيناريوهات متناقضة لتشديد إمدادات الطاقة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية. وكذلك دخول مزيد من النفط الخام إلى السوق وسط مؤشرات باتفاق نووي محتمل بين إيران والقوى العالمية.

وكانت أسواق النفط متوترة خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من أن الغزو الروسي لأوكرانيا. وهو ما قد يعطل إمدادات الخام.

وسبق أن أنهت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوع الماضي على تراجع، مسجلة أول خسائر أسبوعية في 2022.