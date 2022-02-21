مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد تكشف عن حسابات مشبوهة في بنك “كريدي سويس” من بينهم علي الدبيبة

كشفت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد “OCCRP” عن حسابات مشبوهة في بنك “كريدي سويس” مملوكة لعشرات المسؤولين وصفتهم بـ”الفاسدين ومُنتهكي حقوق الإنسان”، من جميع أنحاء العالم، من بينهم علي الدبيبة.

المنظمة، وفي تقرير لها، قالت: “علي الدبيبة، وصندوق الاستثمار الخارجي، من بين أصحاب الحسابات السرية المسربة من بنك “كريدي سويس” السويسري”.

وتابع: “امتلاك حساب مصرفي سويسري ليس خطأ، لكن من المفترض أن تتجنب البنوك العملاء الذين يكسبون أموالاً بطريقة غير مشروعة أو متورطين في جرائم”.

وأضاف: “محافظ بنك “كريدي سويس” على علاقات مع بعض هؤلاء العملاء أصحاب السمعة السيئة لسنوات، رغم احتمالية تجميد بعض الحسابات”.