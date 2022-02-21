أوحيدة: التصويت على حكومة باشاغا مطلع مارس

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن البرلمان سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أوحيدة، في تصريحات لـ”وكالة نوفا”، إن مجلس النواب سوف يعقد الجلسة مطلع مارس المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تجري المشاورات والمفاوضات بشأنها، يوم الخميس المقبل 24 فبراير، بحسب أوحيدة.

وبعد ذلك أن يقدم باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، فريقه أمام مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، 28 فبراير، ومن الممكن إجراء تصويت منح الثقة، وفقا لأوحيدة الداعم القوي لحكومة باشاغا، في اليوم التالي، الثلاثاء الأول من مارس.