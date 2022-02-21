شرطة سيدي خليفة تضبط أشخاصًا يمتهنون سرقة الكوابل الكهربائية

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة تمكن من القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة الكوابل الكهربائية مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 10منازل بالمنطقة.

وأوضحت المديرية أن عملية القبض تمت استجابةً لشكاوي عدد من المواطنين حيث تقدمو ببلاغات ضد أشخاص قاموا بسرقة الأسلاك الكهربائية مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن منازلهم.

في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة #رائد_جاد_ماضي للحد من ظاهرة سرقة الاسلاك الكهربائية مما أدي لانقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 10 منازل بالمنطقة

وأفادت أن رئيس المركز أصدر تعليماته لأعضاء التحريات ودعمهم بأعضاء من المركز بإقامة استيقافات ودوريات داخل الاختصاص حسب الخطة الموضوعة.

وأضافت المديرية أنه تم مشاهدة مركبة آلية نوع لانسر اللون رصاصي في وقت متأخر من الليل وعلى الفور تم استيقافها وكان على متنها 3 أشخاص تمكن أحدهم من الفرار وتم ضبط الشخصين الآخرين.

وذكرت المديرية أنه بتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على أدوات تستخدم في سرقة الكوابل الكهربائية وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى ب.ع.أ من مواليد 1994 مقيم بالسلماني الشرقي والثاني يُدعى و.م.ع من مواليد 1997 من سكان منطقة بن يونس اعترفو بمانسب إليهم وأن الشخص الذي كان برفقتهم يدعى ص.ل.م وجاري البحث عنه.

وأكدت المديرية أن أصحاب المنازل التي تم قطع التيار الكهربائي عنها حضروا إلى المركز وتم التعرف على المركبة سالفة الذكر وأفادوا بمشاهدتها أكثر من مرة داخل المنطقة وفي أوقات متأخرة من الليل.