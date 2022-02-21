الفقية: مرحلة التقسيمات بين شرق البلاد وغربه انتهت بعدما توحد نواب الأمة تحت مظلة جامعة

ليبيا – اعتبر عضو لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه أن وجود أصوات معارضة للحكومة الجديدة، سواء من بعض أعضاء مجلس الدولة أو بالساحة السياسية، أمرًا متوقعًا ومقبولًا به، ويعد شكلًا من أشكال الديمقراطية، مشيرًا إلى أن محاولة إرضاء الجميع تعتبر غاية لا يتم إدراكها.

الفقيه دعا في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى التفريق بين من يعارض لأهداف وطنية مقنعة، وبين من يسعى للتشويش على عمل الحكومة الجديدة ويعارض وجودها لمصالح شخصية ضيقة، لافتًا إلى أن الصنف الأخير يعارض، لأنه لم يأخذ نصيبًا كافيًا من كعكتها، ويطرح دائمًا أسبابًا واهية لتبرير مواقفه.

واستبعد أن يكون توزيع الحقائب السيادية بالحكومة الجديدة أحد أسباب الخلاف المبكر بين تحالف القوى الداعمة لها في شرق البلاد وغربها كما يطرح البعض.

واستدرك: “مرحلة التقسيمات بين شرق البلاد وغربه، انتهت، بعدما توحد نواب الأمة تحت مظلة جامعة، ولم تفلح محاولات البعض مؤخراً شق صفهم من جديد، النواب وحدهم طبقا للاتفاق السياسي والتعديل الدستوري الأخير أصحاب الحق الأصيل في منح الثقة لتلك الحكومة من عدمها”.

ونوه إلى أن 147 نائبًا حضروا جلسة تكليف باشاآغا برئاسة الحكومة، وقد يرتفع العدد في جلسة منحها الثقة، وهؤلاء يمثلون أغلب مدن ومناطق البلاد بما تضمه من قوى سياسية وقبلية أو مجموعات مسلحة ومكونات ثقافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية