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“الدولية للهجرة” تُدين إطلاق النار على مهاجرين وتدعو للتحقيق

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت المنظمة الدولية للهجرة الاستخدام المفرط للقوة من قبل جهاز دعم الاستقرار، الذي أدى إلى مقتل مهاجر واحد وإصابة عدة آخرين خلال عملية اعتراض يوم الجمعة.

ودعت المنظمة اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث، وإشراف أكبر على جهاز دعم الاستقرار، مشيرة إلى أن عملية إطلاق النار ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لجهات حكومية إطلاق النار على مهاجرين مما أدى لمآسي في البحر ونقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز، وفق بيان المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه طالما لم يتم توفير معايير السلامة والحماية الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية في ليبيا، فلا يمكن اعتبارها ميناءً آمنًا للإنزال. حتى أولئك الذين ينزلون بأمان يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وفق قولها.

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قناة 218 الليبية

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