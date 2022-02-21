إلقاء القبض على فار من السجن بعد اقتحامه منزلا لسرقته وتهديده بقتل طفلة في بنغازي

ضبط مركز شرطة بوعطني شخصا هرب من السجن في مدينة بنغازي، وذلك بعدما اقتحم شقة لسرقتها، وأقدم خلال فعلته على التهديد بقتل طفلة.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي، فقد تلقى المركز شكوى من مواطنة باقتحام أحد الأشخاص شقتها، وقالت إنها وصغيرتها كانتا خارج المنزل، ولدى عودتهما، فوجئت الطفلة بالمتهم وهو يعبث بأغراضهما، وعندما لاحظها، حملها وهدد أمها بذبحها بسلاح أبيض معه، ثم أخذ حقيبة صغيرة بها أربعة آلاف دينار ولاذ بالفرار.

وأضاف البيان أنه بعد التحقيقات جرى إعداد كمين للمتهم في المكان الذي يتردد عليه، وضبطه قرب منطقة بوهديمة، واتضح أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، وفار من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتم اتخذ الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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