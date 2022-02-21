بوغدانوف: ندعم خيارات الشعب الليبي ومؤسساته المنتخبة

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تحترم وتدعم خيارات الشعب الليبي ومؤسساته المنتخبة متمثلة في مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك في رده على سؤال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تقيمه مؤسسة نادي فالادي في موسكو خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل.

وأشار بوغدانوف إلى أن دور الأمم المتحدة في ليبيا أصبح ضعيفا؛ بسبب عدم وجود مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة يان كوبيش السنة الماضية، وعدم إجراء الانتخابات كما كان مقرر له وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات عملية برلين وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وتساءل عمن تقع عليه مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، مؤكدا حرص روسيا على أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا عادلة وغير إقصائية.