النواب ينفي إيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة

العنوان – طبرق

نفى مجلس النواب اليوم الإثنين الخبر المتداول بخصوص إصدار قرار إيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة.

وأكد مجلس النواب الرسالة المتداولة بين البرلمان والمصرف المركزي تطالب باستمرار صرف (الباب الأول) المخصص ببند المرتبات. بالزيادات التي تم اعتماد قوانينها من البرلمان و(الباب الرابع) المخصص ببند دعم المحروقات.

وأوضح أن هذه المطالبة ليس كما يشاع عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أن المجلس طالب بإيقاف صرف الزيادات المقررة أخيرا.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا رسالة ادعوا أنها تفيد بإيقاف كافة الزيادة للتلعيم والضمان الاجتماعي، ومنحة الزوجة والأولاد.