المهدوي: تحدي الدبيبة بأنه لن يسلم مهامه إلا لسلطة منتخبة مجرد مراوغة لكسب الوقت

ليبيا – اعتبر السياسي الليبي أحمد المهدوي تحدي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم مهامه إلا لسلطة منتخبة، مجرد مراوغة لكسب الوقت أملًا في حدوث انفراجة غير متوقعة تعيد ميزان التأييد والدعم الداخلي والخارجي لصالحه، بعد أن تعزز موقف خصمه فتحي باشاآغا بوصفه من قبل مسؤولين أمميين بكونه رئيس وزراء مكلفًا.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين استبعد إمكانية حدوث صراع مسلح بين التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، وخاصةً التي تنتمي لمدينة مصراتة، مسقط رأس فتحي باشاغا والدبيبة.

وتابع: “أغلب قيادات التشكيلات المسلحة بالمدينة أعلنوا دعمهم لباشاآغا باستثناء ما يعرف بزعيم ميلشيا الصمود صلاح بادي”.

ورأى المهدوي أن تلك القيادات ومن يواليها من الجناح المتشدد بتيار الإسلام السياسي لن يكونوا قادرين على التحشيد ضد باشاآغا، عبر احتكار الحديث باسم ثورة فبراير والخطاب الآيديولوجي لها، كون باشاآغا أحد رموزها.

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