“مركزي البيضاء” ينشر تقرير الاستقرار المالي عن 2018

أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي تقرير الاستقرار المالي عن سنة 2018 م، والذي أعدته وأشرفت عليه وحدة الاستقرار المالي.

وجاء في التقرير، الذي يحتوي على ثمانية فصول؛ أن قطاع النفط يمثل 65 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و 96 ٪‏من الإيرادات العامة لخزانة الدولة.

وشدد التقرير على ضرورة إحداث تنوع اقتصادي لتعزيز التنمية، حيث أشارت وحدة الاستقرار المالي إلى أن ليبيا جاءت في الترتيب 185 في مؤشر تسهيل ممارسة الأعمال، ضمن 190 بلدًا شملهم التصنيف.

وأوضح التقرير بخصوص القطاع المصرفي أن المصارف تمثل 80 % من إجمالي الأصول المالية وحوالي 84 % منها تتركز في خمسة بنوك عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية