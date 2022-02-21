مجلس بلدي صرمان ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير

نظم المجلس البلدي صرمان بمشاركة أهالي وشباب المدينة احتفالية بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 من فبراير.

وتضمن الحفل الذي أقيم بمسرح المركز الإعلامي وحضره عميد وأعضاء المجلس البلدي صرمان وعمداء بلديات صبراتة والجميل وأهالي وشباب وأطفال المدينة، تضمن العديد من الكلمات التي أكدت أهمية المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار .

كما أكد الحفل ضرورة التوجه ودعم العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

و تخلل الحفل فقرات ترفيهية وتوزيع للألعاب والهدايا على الأطفال الحضور، وفي ختام الحفل تم تكريم أسر الشهداء والمفقودين والجرحى نتيجة الأحداث عام 2011.

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