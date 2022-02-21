استطلاع| الغالبية تراه بيع للوهم.. هل ينجح الدبيبة فالبدء فعليا في مبادرة تسكين الشباب والأسر المحتاجة؟

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في مؤمر صحفي ضم عددا من وزرائها أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة.

وأوضحت الحكومة أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا. وتقدم المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان التي أطلقها الدبيبة منفعة السكن لـ 25 ألف مستفيد.

وتتمثل المبادرة في توفير قطع سكنية تتجاوز 8026 قطعة، كما تشمل المبادرة تقديم 3 آلاف قرض نقدي. وتستهدف المبادرة الشباب، وأسر الشهداء والجرحى. وذوي الاحتياجات الخاصة. والأسر المحتاجة

واستثنت المبادرة المتقدمين السابقين وأضحت الحكومة أن التقديم سيتم إلكترونيًا للحصول على المنفعة. لافتا أن ذلك لا يعني إلغاء التخصيصات السابقة. وحددت الحكومة 27 فبراير موعدا لإطلاق منصة التسجيل.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إطلاق المرحلة الأولى.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و“تويتر” يقول: “بعد إعلانها إطلاق المرحلة الأولى.. هل تنجح حكومة الدبيبة فالبدء فعليا في مبادرة تسكين الشباب والأسر المحتاجة أم تبقى ضمن وعود الحكومة الواهية؟”.

الدبيبة وعصابته

رأى المشارك، نصرالدين عاشور عاشور عاشور، أن “الدبيبة وعصابته لن يخصصوا فلسا واحدا.. وكل الوعود بنيت على مبلغ مليارين وخمسمائة مليون وهي أموال مصرف الادخار العقاري.. وتم الضغط على مجلس الإدارة الجديد للمصرف بصرف مبلغ مليار وخمسمائة مليون كقروض”، على تعبيره

ولفت ذات المشارك أن الدبيبة “سيصدر قرارا يأمر فيه المصرف بمنح القروض.. وسيكتب تخصيص المليار ونصف الذي هو أصلا الآن موجود نقدا بحساب المصرف بعد اعتراض المصرف المركزي وديوان المحاسبة على اللعب بعد استنفاذ الميزانية التي لم تعتمد أصلا”.

وقال ذات المشارك أنه “تم تكليف مهندسين لمسح أراضي الأحياء البرية والمربعات بطريق المطار المتنفس الوحيد للعاصمة”.. ولفت المشارك أن تعليقه ليس تحليل شخصي بل معلومات حقيقية ودقيقة بعد تواصل مع كل الأطراف المختصة.

الإدارات التنفيذية فاسدة

وفي رأي آخر قال المشارك، Salah Arybi “مشكلة ليبيا الأساسية هي الإدارات التنفيذية الوسطى المتجذرة منذ عشرات السنين.. هذه الإدارات لها ولات كل حسب مصلحته. وحسب رائي الشخصي إن البلاد ستبقى على ماهي عليه حتى تتم إزاحة وتغيير تلك الإدارات التنفيذية الفاسدة واستبدالها بدماء جديدة وطنية”.

بيع الوهم

من جانبه رأى المشارك Kaled Bentaherأن ذلك كلام فارغ وبيع للوهم.. لافتا أنه لا توجد دولة في العالم إلى الآن قامت بتسكين شعبها بشكل مجاني.. وحلت مشكلة السكن.. وأشار إلى أن الحلول الأكثر عقلانية هي التي تنجح.

وطالب ذات المشارك، بالاستثمار في سوق العقار بجميع الوسائل من الدولة والمستثمرين المحللين وحتى المستثمرين الأجانب.. لافتا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة العرض و تخفيض الأسعار”.

وطالب ذات المشارك بتوفير بدائل السكن غير المكلفة والرخيصة حتى يستفيد منها ذوي الدخل المحدود.. وأيضا تحسين الدخل حتى يستطيع الناس الحصول على قروض.. وكذلك تحسين النظام المالي للمصارف حتى تستطيع تقديم قروض عقارية.

أُمنيات

أما المشاركة، أم مؤمن بالله، فدعت الله أن يتنح المبادرة.. لافتة أن عائلتها تعبت من الإجار وعدم امتلاكها سكن.

تدمير اقتصاد البلاد

من جانبه رأى المشارك، Near ، أن المساكن الجديدة تحتاج إلى كهرباء.. لافتا إلى أن الدبيبة فشل في حل أزمة الكهرباء وغلاء المعيشة ونجح في تدمير اقتصاد البلاد.

أما المشارك،ghoma فرأى أن نجاحها من عدمه متوقف على نضج الشباب ومدى فهمهم لما يدور حولهم من صراعات حول المال والسلطة.

ترهات وكلام فارغ

وفي رأي مخالف قال، عبدالمنعم: “بالتأكيد سينجح.. الشعب يريد حياة مستقرة وآمنة”.. لافتا أن الدبيبة يخدم شعبه.

أما المشارك، Dr.tomas hawerd فرأى أن وعود الدبيبة كلام فارغ وترهات لافتا أنه لا توجد أموال لتنفيذها.

في حين قالت المشاركة، Om Mohamed :”سينجح الدبيبة في تنفيذها.. الدبيبة عمره ما خلف وعده.. ربي يحفظه ويحميه وينصره علي من يعاديه”.