دردور: يجب أن يعطى العسكري أقل مرتب

قال فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، إنه إذا كان اختلاف الليبيبن على أن حفتر لا يصلح لقيادة الجيش، فإن العلماء لا يضعون لإنتاج العنف أولوية، وهي المهمة الوحيدة للجيوش، وحتى في هذه المهمة بقيت الجيوش العربية مهزومة أمام أي تحد خارجي واجهها، لا بل تكونت من قياداته ديكتاتوريات نسجتها المخابرات الدولية ومنها الموساد، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “عليه فإن المجتمع الليبي الذي نشط فيه القذافي النعرة القبلية، وعمل على بدولة طرابلس محاولا طمس معالمها الحضارية، في اوج الحاجة اليوم الى الاستثمار في التعليم والثقافة، حتى يتم التخلص من إرث الماضي.. ولهذا يكون الجيش أقل أهمية من الشرطة والحرس البلدي، لأن طبيعة الأجهزة الأمنية تكون خدمية ومؤثرة بشكل مباشر في تقدم المجتمعات”.

وتابع قائلًا: “أما مهمة الجيش الليبي، فيجب ان تقتصر على حماية الحدود في الصحراء، ويعطى العسكري اقل مرتب حتى لا ينضم الشباب الى الجيش، فتخسرهم عجلة التنمية..ودليل عدم وجود أهمية للجيش، فإن حفتر لم يعتمد على المليشيات القبلية التي سماها جيشا، وإنما جلب مرتزقة من كل الملل، ليحاربوا بدلا من جيش القبائل الوهمي. أما بالنسبة للعسكريين الذين انضموا لتنظيم الكرامة الإرهابي، فهؤلاء ارتكبوا مجازر في حق الشعب، ودمروا المدن وتخابروا مع الاجنبي، وهذه عقوبتها مغلظلة وفق كل القوانين. عودوا إلى رشدكم، أيها التائهون خلف العسكر، واطردوا العنف من سلوككم، الذي بسببه تعلقتم ببدلة موسيليني وهتلر التي يرتديها الامريكي حفتر، وجعلتوا بسلوككم هذا ليبيا اضحوكة أمام العالم”.