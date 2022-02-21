فريق مشترك لإمداد المناطق الصناعية بالكهرباء

شكّلت الشركة العامة للكهرباء فريق عمل بالشركة مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية، لإنشاء وتشغيل وتطوير المناطق الصناعية والخدمية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.

جاء ذلك عقب اجتماع ضم الطرفين اليوم الإثنين، تم خلاله مناقشة وضع تصور لإيجاد آلية تعاون بينهما، وذلك بتغذية المناطق الصناعية التي سيتم استحداثها من قبل الهيئة بالطاقة الكهربائية، وإعداد مذكرة تفاهم بالخصوص.

يُذكر أن الهيئة اعتمدت نحو 40 موقعاً مستهدفاً في البلاد، لإنشاء مناطق صناعية، حيث تسعى الشركة العامة للكهرباء والهيئة إلى الإعداد لمنطقتي سيدي خليفة في بنغازي وسيدي السايح في طرابلس، ريثما تجهز المواقع الباقية تباعاً.

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