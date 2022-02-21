السفارة الليبية بالقاهرة: مستعدون لإبرام الاتفاقيات الدراسية مع جامعتي عين شمس والأزهر

في إطار تعزيزعلاقات التواصل بين الأكاديمية الليبية للدراسات العليا والجامعات المصرية ، قام وفد من الأكاديمية برئاسة الدكتور رمضان الهادي المدني بزيارة لجمهورية مصر العربية ، وضم كل من الدكتور فيصل عبدالعظيم العبدلي – مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي والأستاذ ناصر محمد المهدي – مدير إدارة التعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور عارف أحمد – عميد الدراسات الإستراتيجية والدولية بالأكاديمية الليبية.

و أبرمت الأكاديمية إتفاقية تعاون مع جامعة سوهاج ، شملت التعاون العلمي في كافة التخصصات والشروع في الإشراف المشترك لتنفيذ برامج الدكتوراه .

وخلال الزيارة إستقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة الأستاذ الدكتور رمضان الهادي المدني رئيس الأكاديمية والوفد المرافق ، واثنى السفير على مسيرة الاكاديمية الليبية للدراسات العليا لتحقيق الهدف الاستراتيجي السامي الا وهو توطين وتطوير برامج الدراسات العليا داخل الوطن وذلك بهدف التقليل من اعباء الميزانية العامة والرفع من مستوى مخرجات التعليم العالي على كامل تراب الوطن و اتاحة الفرصة للتعليم لكافة شرائح الشعب ، وأعرب عن سعادته بالتعاون العلمي مع جامعة سوهاج ، وأبدى إستعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات للأكاديمية الليبية للدراسات العليا والمساعدة في إبرام الإتفاقيات العلمية مستقبلاً مع جامعتي الأزهر وعين شمس .