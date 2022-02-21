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“الدبيبة”: الانتخابات البرلمانية ستنطلق في يونيو المقبل

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عزمه إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو القادم.

وأضاف الدبيبة في احتفالية نُظمت بمدينة غريان اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، أنه “لن يترك الحبل على الغارب، وسنخرج ببرلمان ودستور ونظام جديد”، داعياً الليبيين إلى الوقوف معاً للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وكانت منصة حكومتنا أعلنت نية رئيس الحكومة الإعلان عن خطة أسمتها “عودة الأمانة للشعب”، لتنفيذ الانتخابات ابتداء من شهر يونيو القادم في كلمة مرتقبة الليلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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