وزارة الحكم المحلي: مبادرة الإسكان الحكومية ستبدأ خلال أسبوع

طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة، أن هذه الشقق غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة، مضيفاً أن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن.

وأضاف جمعة أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض، مؤكداً في الوقت نفسه قرب البدء بمبادرة رئيس الحكومة بشأن التأمين الصحي للموظفين من أعمار 55 إلى 65 سنة.

من جانبه، قال وزير الشباب فتح الله الزني إن الاتفاق جرى على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ستستهدف 25 ألف مستفيد، مضيفاً أن الأولوية للفئات الأشد احتياجاً فيما يتعلق بالشقق السكنية.

بدوره، أشار وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي إلى أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى، مؤكداً بدء التسجيل بمبادرة رئيس الحكومة الأحد المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة.

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