الدبيبة: لن أترككم إلا بحكومة منتخبة

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية:” قمنا بثورة فبراير في سبيل هذا الشعب ولن نترككم إلا بحكومة منتخبة.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالات بلدية غريان بذكرى ثورة فبراير:” اليوم أو غدًا سأعلن عن خارطة طريق جديدة وأقول لليبيين لا تتركوا الميادين حتى تحصلوا على حقوقكم”.

وتابع:” لن نترك الحبل على الغارب وسنخرج ببرلمان ودستور جديدين، فنحن من دمرنا بلادنا بسبب مؤامراتهم، وأعلنت عن خارطة طريق، وفي شهر يونيو ستكون هناك انتخابات برلمانية”.

واستطرد:” رأيت لافتة تطالب باستقالة أعضاء النواب والدولة، وأقول لا نريد الاستقالة، وعلى مجلسي النواب والدولة أن يسمعوا لصوت لشعب المطالب بالانتخابات والدستور، وأقول لهم 10 سنوات تكفي، ونريد بناء الدولة والمؤسسات”.

وأوضح:” 10 سنوات ونحن تتوالى علينا المؤامرات، ونقول اليوم لا للمؤامرات، وعلى الجميع شرقا وغربا أن يقفوا في وجه المؤامرات، ونقول كفى”.

وقال الدبيبة:” أشكر الذين فاجأوني من حكماء مصراتة الذين أبوا إلا أن يشاركوا احتفال اليوم، وأنا مع غريان وأراهم طاقة لحكومتهم، ولن أترككم إلا بحكومة منتخبة”.