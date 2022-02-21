الدبيبة: تكليف النواب لحكومة جديدة “مناورة فاشلة”

العنوان-طرابلس

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أن تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو “مناورة فاشلة وإفساد للمشهد”.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الاثنين، تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة ما أسماه “عودة الأمانة للشعب”، التي تضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

وقال، أن الخطة ستضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم. لافتا إلى أنه سيلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات في حال لجأ أي طرف للعنف.

جاء ذلك خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا، تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة سماها “عودة الأمانة للشعب”.

واعتبر الدبيبة، أن الطبقة السياسية الحالية تدفع نحو مسار خطير وتصر عليه هرباً من الانتخابات.

وأشار الدبيبة إلى أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستنهي كافة الأجسام السياسية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبة أن لجنة إعداد قانون الانتخابات ستحيل القانون لمجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب وفي حال تعطل يحال لملتقى الحوار السياسي