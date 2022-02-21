اوحيدة يكشف لـ218 شكل وطبيعة الحكومة المرتقبة

قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة في تصريح خاص لـ218، إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون تقريباً 27 حقيبة، موزعة بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاث والدوائر الانتخابية، على نفس النهج السابق في تشكيل الحكومات السابقة.

وعبّر اوحيدة عن تمنيه أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد عن 15 حقيبة، تتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والقادمة.

وفي سياق ذي صلة، قال اوحيدة إن قانون المرتبات الموحد جاهز ويحتاج لوضع اللمسات الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة المالية.

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