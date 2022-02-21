تطلع روسي لعودة التعاون الاقتصادي والتعليمي والتقني مع ليبيا

بعد توقف لنحو عقدين أعرب وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف عن أمل بلاده استئناف تعاونها مع ليبيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية.

وقال الوزير الروسي خلال اللقاء الذي جمعه بالوفد الليبي برئاسة وزير النفط والغاز محمد عون المشارك في المؤتمر الدولي للدول المصدرة للغاز، الذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية قال إن استئناف التعاون الروسي الليبي سيتم بحثه بصورة معمقة خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين المنتظر عقد اجتماعاتها في موسكو خلال شهر اكتوبر من العام الجاري.

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