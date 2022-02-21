السفير الليبي بالقاهرة: ندعم سبل التعاون بين الأكاديمية الليبية للدراسات والجامعات المصرية

زار وفد من الأكاديمية الليبية للدراسات العليا برئاسة الأستاذ الدكتور رمضان الهادي المدني، جمهورية مصر العربية، وضم كل من الدكتور فيصل عبدالعظيم العبدلي – مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي و ناصر محمد المهدي – مدير إدارة التعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عارف أحمد – عميد الدراسات الإستراتيجية والدولية بالأكاديمية الليبية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التواصل بين الأكاديمية الليبية للدراسات العليا والجامعات المصرية.

وأبرمت الأكاديمية اتفاقية تعاون مع جامعة سوهاج ، شملت التعاون العلمي في كافة التخصصات والشروع في الإشراف المشترك لتنفيذ برامج الدكتوراه.

وخلال الزيارة، استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، الدكتور رمضان الهادي المدني رئيس الأكاديمية والوفد المرافق.

وأثنى السفير على مسيرة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا لتحقيق الهدف الإستراتيجي السامي إلا وهو توطين وتطوير برامج الدراسات العليا داخل الوطن وذلك بهدف التقليل من اعباء الميزانية العامة والرفع من مستوى مخرجات التعليم العالي على كامل تراب الوطن.

وشدد على أهمية إتاحة الفرصة للتعليم لكافة شرائح الشعب، معربا عن سعادته بالتعاون العلمي مع جامعة سوهاج.

وأبدى استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات للأكاديمية الليبية للدراسات العليا والمساعدة في إبرام الاتفاقيات العلمية مستقبلاً مع جامعتي الأزهر وعين شمس.