سيارات رش المبيدات في طريقها للبلديات لمكافحة الحشرات الضارة

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية رمضان أبو جناح وصول أولى دفعات سيارات رش المبيدات، وذلك لمواجهة انتشار الأمراض المستوطنة، والحشرات الناقلة للأمراض.

وقال أبو جناحعلى صفحته في فيس بوك إن توفير هذه السيارات جاء استجابة لمطالب البلديات واحتياجاتهم القصوى بتوفير سيارات رش المبيدات للنقص الحاد فيها، مشيرا إلى أن الرش مهم للقضاء على العقارب التي تزداد في فصلي الربيع والصيف، كما لفت إلى أنه جرت الاستجابة لمطالب أبناء المنطقة الجنوبية بتوفير 80 سيارة لهم، وقد انطلقت اليوم عملية توزيع أولى الدفعات لسيارات رش المبيدات في كافة بلديات الجنوب.

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