خلال افتتاح حقل الطهارة.. «صنع الله»: يجب زيادة مرتبات مستخدمي قطاع النفط 

افتتح مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برفقة أبوالقاسم شنقير عضو مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الاثنين، حقل الطهارة.

وأوضحت شركة الخليج العربي، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن “صنع الله وصلاح القطراني والضيوف شاركوا في قص شريط الافتتاح وإعطاء الإذن بالتشغيل والبدء في الإنتاج”.

وشكر “صنع الله” في كلمته كافة الشركات وخاصة شركة SGS والتي أوفت بكافة التزاماتها رغم شح الميزانيات ونقص السيولة لدى شركة الخليج العربي إلا أنها استمرت في العمل وانجزت المهمة على أكمل وجه”.

وأكد “صنع الله” على أن “الحكومة يجب أن تعمل على زيادة مرتبات مستخدمي القطاع أسوة بالقطاعات الاخرى وحل كافة مشاكلهم المالية وتنفيذ القرارات التي أصبحت حبيسة الأدراج ولم ينفذ منها شيء وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على تدفق النفط المورد الوحيد لليبيين والذي يشكل 98% من إيرادات الدولة الليبية”.

ومن جانبه، قال صلاح القطراني رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، في كلمته إن “العاملين والمكافحين والجنود المجهولين يكافحون المعاناة بالعمل ويتصدون للإحباط بالأمل ويعملون في أقصى واصعب الظروف بدون كلل”

وأضاف أن “هذا الحقل كان مخطط له الافتتاح في شهر أكتوبر الماضي ولكن تأخر افتتاحه في ظل المعاناة التي تعانيها الشركة ومنذ فترة طويلة مما تسبب ذلك خسارة ما يقارب 100 مليون دينار إنتاج ثلاثة أشهر وهو مبلغ يكفي أن يحل جزء من مشاكل الشركة والدولة ككل”.

وأشار في كلمته “قطعنا على أنفسنا وعد للشركة المنفذة بأن سوف تستلم مستحقاتها فور وضع الحقل على الإنتاج ونتمنى أن يصل صوتنا لكل المسئولين لأننا على وشك الانهيار ولا يمكننا الاستمرار بهذا الوضع”.