بحضور «الدبيبة».. إطلاق لوحة المعلومات الالكترونية بطرابلس 

نظّمت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، حفل إطلاق لوحة المعلومات الالكترونية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، وذلك يوم الاثنين بالعاصمة طرابلس.

وشهد الحفل عرض مرئي عن التطورات الاقتصادية خلال الفترة «2006 – 2021» والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية ومعدلات النمو، وكذلك مساهمة الأنشطة الاقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي وتطورات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خلال ذات الفترة.

وتعنى لوحة المعلومات الإلكترونية بمشروعات وبرامج التنمية (الباب الثالث) لسنة 2021، بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمشروعات التنمية ومساعدة كافة الجهات الرقابية والتنفيذية في متابعتها، بالإضافة إلى إدخال الميكنة إلى عمل وزارة التخطيط.

وشارك في الحفل نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية الداخلية، العمل والتأهيل، المالية، البيئة، العدل ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والشؤون الاقتصادية ورؤساء المجالس والهيئات والمراكز ولفيف من الأكاديميين والمهتمين.