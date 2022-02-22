وزارة التعليم: سندفع باتّجاه حلحلة مشاكل المُعلّمين من أصحاب العُقود المُتعثّرة

ليبيا – اجتمع وزير التربية والتعليم المُكلّف بحكومة تصريف الأعمال أحمد أبوخزام أمس الأحد مع عدد من مُعلّمي العُقود التابعين لمُراقبات التربية والتعليم في عدّة بلديات، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة أبو بكر الهاشمي.

الاجتماع استهل بالاستماع لمطالب المُعلّمين الذين تساءلوا عن سبب تأخر الإفراج عن مرتّباتهم المُتأخرة، مطالبين الوزارة إيضاح أسباب وخلفيات تأخر الإفراج عن مرتّباتهم وجهود الوزارة بالخصوص، وفق قولهم.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم المُكلّف ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات أنهم سيتواصلون مع وزير المالية في أقرب وقت، والدفع باتّجاه حلحلة مشاكل المُعلّمين من أصحاب العُقود المُتعثّرة، موضحين أن من أسباب تأخر الإفراج عن مرتّباتهم عدم وجود ميزانية.

وفي خِتام الاجتماع تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة والمتمثلة في وزارتي الخدمة المدنية ووزارةً المالية من أجل حلحلة المعوقات التي تحول دون ورود مرتباتهم، إذ أكّد مُعلّمي العُقود تفهمهم لوجهة نظر الوزارة وجهودها، مشيرين إلى أنهم بانتظار إحاطتهم بما تمّ التوصل إليه.

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