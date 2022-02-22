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حبرارة: عقيله يُرهب أهل الشرق بالإخوان والمشري يرهب أهل الغرب بـ«حفتر»

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم المرشح الرئاسي مصدق حبرارة، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، باختطاف الحياة السياسية في ليبيا، وزعزعة الاستقرار وإشعال الحرب.

وقال حبرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”:” اختطف البرلمان ومجلس الدولة الحياة السياسية فى ليبيا منذ زمن بعيد، وكل ما اقتربنا للاستقرار قسمونا فئات وهددونا بالحرب”.

وأضاف حبرارة:” عقيله صالح يُرهب فى أهل الشرق بالإخوان، والمشري يرهب فى أهل الغرب بحفــتر، والهدف الوحيد من كل هذا هو البقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة”.

وتابع:” على البرلمان الاعتراف بحق الليبين فى تقرير مصيرهم، ولا يوجد برلمان فى العالم يستمر كل هذه المدة بدون انتخابات، ويكفى مماطلة، وأرجعوا الحق لأهله”.

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«حفــتر» أهل الشرق أهل الغرب الإخوان المشري حبرارة عقيله

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صحيفة الساعة 24

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