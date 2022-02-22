حبرارة: عقيله يُرهب أهل الشرق بالإخوان والمشري يرهب أهل الغرب بـ«حفتر»

اتهم المرشح الرئاسي مصدق حبرارة، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، باختطاف الحياة السياسية في ليبيا، وزعزعة الاستقرار وإشعال الحرب.

وقال حبرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”:” اختطف البرلمان ومجلس الدولة الحياة السياسية فى ليبيا منذ زمن بعيد، وكل ما اقتربنا للاستقرار قسمونا فئات وهددونا بالحرب”.

وأضاف حبرارة:” عقيله صالح يُرهب فى أهل الشرق بالإخوان، والمشري يرهب فى أهل الغرب بحفــتر، والهدف الوحيد من كل هذا هو البقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة”.

وتابع:” على البرلمان الاعتراف بحق الليبين فى تقرير مصيرهم، ولا يوجد برلمان فى العالم يستمر كل هذه المدة بدون انتخابات، ويكفى مماطلة، وأرجعوا الحق لأهله”.