تعليقًا على «مبادرة الدبيبة».. «مصرف الادخار»: سنكون جاهزين لتنفيذها 

علق مدير المكتب الإعلامي بمصرف الادخار علي الهليب، على مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلًا: “ننتظر الآلية والضوابط المنظمة لتنفيذ القرار بمنح قروض للأراضي والشقق السكنية”.

وأضاف «الهليب»، في تصريح صحفي؛ “سنكون جاهزين لتنفيذها حال وصولها من اللجنة المكلفة بإعدادها”.

وتابع؛ أن “الدولة قادرة على تنفيذ هذا القرار، والإمكانيات موجودة”.

وأردف «الهليب»،أن “الحكومة شكلت لجنة بعضوية وزيري الحكم المحلي والشباب، وصندوق الزكاة ومصرف الادخار، لوضع الآلية والمستندات المطلوبة”.

وختم موضحًا أنه “قد يستغرق عمل اللجنة أسبوعين أو أكثر، ومن المرجح أن العمل سيكون إلكترونيا وفق منظومة خاصة بذلك”.