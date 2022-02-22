اوحيدة: منح الثقة لحكومة باشاآغا مطلع مارس

ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة الإثنين أن البرلمان سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاآغا.

اوحيدة وفي تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية الإثنين قال: إن البرلمان سوف يعقد الجلسة مطلع مارس المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاآغا.

ووفقًا لوحيدة فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تجري المشاورات والمفاوضات بشأنها، يوم الخميس المقبل، ليقدم باشاآغا فريقه أمام مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، ومن الممكن إجراء تصويت منح الثقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية