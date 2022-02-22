«الرقابة الإدارية»: إعادة تشكيل مجلس إدارة «الوطنية للتعدين» مخالف للقوانين

أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خالد سعيد ضو، أن “قرار أحمد أبو هيسة، وزير الصناعة والمعادن بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، «مخالف للقوانين»”.

وقال «ضو»، في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، إن “الوزير لم يتقيد بقرار البرلمان بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة وتعميم الرئاسي بشأن عدم المساس بالمراكز القانونية لممثلي الوحدات الإدارية”.

وأضاف أن “الحكومة يقتصر دورها على تصريف الأعمال فقط والقيام بواجباتها اليومية وأي قرار إداري لها يكون باطلاً”.

وأوضح وكيل الهيئة، أنه “يُطلب منكم التقيد بالتشريعات وتعميم «الرئاسي» وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتغيير مجلس الإدارة وعدم المساس بالمراكز القانونية للمؤسسة”.