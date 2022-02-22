بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: تتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيا من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة الى غزيرة احيانا يصحبها سقوط لحبات البرد خاصة على (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية).

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (50) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 17- 22) مْ ولا تتجاوز (13) على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 24 – 30 ) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى أخر مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف مساء اليوم على السرير وتازربو.

الرياح: جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 27) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:42).