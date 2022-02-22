العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس بداية من اليوم الثلاثاء تكون أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة إلى غزيرة من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية وتساقط حبات البرد أحيانا.

وتوقع المركز أن تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية خاصةً على المناطق الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد إلى الدواخل، عليه أخذ الحيطة والحذر.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتراجع يوم الغد على مناطق الجنوب.

وأشار المركز إلى أن البحر مضطرب على أغلب الساحل خاصة الساحل الغربى مع ارتفاع للموج يصل الى (4) أمتار .

وأفاد أنه من المتوقع أن تستقر الأجواء يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي ويشمل الاستقرار مناطق الشمال الشرقي بدايةً من يوم الجمعة.