الارصاد: طقس متقلب مصحوب بأمطار متفرقة.. وتكون جيدة وغزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 22/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس متقلب على مناطق الشمال مصحوب برياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى ( 50 ) كم/س وإنخفاض في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بمشيئة الله على بعض مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة إلى غزيرة بمشيئة الله من مساء اليوم على (مناطق الشمال الشرقي) مصحوبة بخلايا رعدية وتساقط حبات البرد احيانا مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحلية خاصةً على المناطق الممتدة من (سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد إلى الدواخل ) عليه اخذ الحيطة والحذر.

ووفقا للتقرير تتراجع درجات الحرارة يوم الغد على مناطق الجنوب.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون البحر مضطرب على اغلب الساحل خاصة الساحل الغربى مع ارتفاع للموج يصل الى (4) امتار .

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تستقر الأجواء يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي ويشمل الاستقرار مناطق الشمال الشرقي بدايةً من يوم الجمعة. والله اعلم .