المصري يدعو لمشاركة موظفي ديوان مجلس النواب في هذه الوظائف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

أكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل خلال لقائه الأمين العام للبرلمان العربي كامل شعراوي على ضرورة مشاركة موظفي ديوان مجلس النواب في الترشيحات للوظائف في الأمانة العامة للبرلمان العربي لما لهم من خبرة وكفاءة ومؤهلات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على هامش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بحث سُبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية مع الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عديد الموضوعات الهامة المتعلقة بالعمل البرلماني المشترك والتي من ضمنها تدريب وتطوير موظفي ديوان مجلس النواب من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي والمشاركة في النشاطات التي تهدف إلى الارتقاء باداء الموظف بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا الصدد .

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات من أجل مد جسور التعاون البرلماني بين الجانبين .