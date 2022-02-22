الشتيوي: لا يكتمل النصاب في مجلسي النواب والدولة إلا عند توزيع وزارات أو مناصب

رأى المترشح للانتخابات الرئاسية، إسماعيل الشتيوي، أنه لا يكتمل النصاب في مجلسي النواب والدولة إلا عند توزيع وزارات أو مناصب.

وقال الشتيوي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا يكتمل النصاب القانوني لمجلس النواب والدولة، إلا إذا كان هناك توزيع وزارات أو حكومات أو مناصب”.

وأضاف “الحكومة أيضا للأسف لا تتصرف بشكل عقلاني إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس مثلما حدث في أزمة الكتاب المدرسي”.

وتابع “شهر رمضان المبارك على الأبواب، فسألت صديقا مسؤولا بوزارة الاقتصاد. هل لديكم مخزون كاف من السلع التموينية الأساسية يضبط حركة الأسعار في شهر رمضان. فقال: لا. صفر”.

واستطرد “الأسعار في ارتفاع غير منطقي لأسباب مختلفة. راقد الريح من العائلات العفيفة يعاني ووضعه يزداد سوء بسبب هذا الغلاء. تحركوا بالله عليكم جميعا، كما تحركتم أثناء توزيع الوزارات والحكومات والوكلاء والهيئات”.