1815 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة و3160 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «646»، إنه تسلم، الإثنين، 5353 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 3538 عينة، وإيجابية 1815 عينة بنسبة 34% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 488 ألفًا و567 حالة، بينها 447 ألفًا و766 شفاء، و34 ألفًا و591 نشطة، و6210 وفيات.

وتلقى مليونان و133 ألفًا و250 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و74 ألفًا و873 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 60 ألفًا و591 شخصًا. وفي المجموع تلقى ثلاثة ملايين و268 ألفًا و714 التطعيم.