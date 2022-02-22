أمن بنغازي: ضبط مجرم يهدد عملاء وموظفي المصرف التجاري “البحيرات”

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن “قسم التحريات العامة” ضبط مجرم خطير يقوم بتهديد المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم مقابل سحب الصكوك الخاصة بهم ويقوم بإجبار الموظفين داخل المصرف التجاري البحيرات بقوة السلاح على سحب مبالغ مالية.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت عن شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدي العدالة يدُعى (ي.ح.م) الملقب (ج) من سكان منطقة حي السلام يتردد طيلة أيام الأسبوع على المصرف التجاري فرع البحيرات بمنطقة حي السلام.

وأكدت المديرية أن المطلوب عليه أحكام غيابية تصل إلى عشر سنوات في قضايا سرقة بالإكراه ومطلوب لدى عدة مراكز بالمدينة منها مركز شرطة الصابري ومركز شرطة العروبة على ذمة اكثر من 20 محضر.

وأشارت إلى أن رئيس القسم أصدر تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات بالقرب من المصرف التجاري لمراقبته وبالفعل تمت مشاهدته عند خروجه من المصرف وركب سيارته مُسرعا وتم اللحاق به إلى أن تم وصوله إلى المصرف التجاري فرع سيدي حسين.

وأفادت المديرية أنه تم إعداد كمين محكم له عنده خروجه و ضبطه وبتفتيشه احترازيا عُثر بحوزته على صكوك بمبالغ مالية ضخمة يقوم بإجبار الموظفين على سحبها بقوة السلاح.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال به وتسليمه إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.