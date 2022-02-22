تقلبات جوية وأمطار على مختلف مناطق ليبيا

يشهد طقس ليبيا أجواء متقلبة على غالبية مناطق الشمال، ابتداء من اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع فرصة هطول أمطار متفرقة، تكون جيدة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن حالة الطقس في المناطق الليبية جاءت كالتالي:

رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيًا من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة هطول أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا، يصاحبها سقوط لحبات البرد خاصة على “المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل”، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية).

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانًا إلى (50) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 17- 22) مْ ولا تتجاوز (13) على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 24 – 30 ) مْ وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة مساء اليوم على السرير وتازربو.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 27) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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