وليامز وسفيرة كندا تؤكدان ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، خلال لقائهما على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا.

وأعربت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن سعادتها بلقاء سفيرة كندا لدى ليبيا، مساء أمس في تونس العاصمة” مؤكدة أنها تطرقت خلال اللقاء إلى درجة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت يملكون الحق في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري وقوانين انتخابية سليمة.