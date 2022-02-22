الشاطر يشكر الدبيبة على تحريك مسار الانتخابات التشريعية

العنوان – طرابلس

وجه عضو المجلس الأعلى للدولى عبدالراجمن الشاطر الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على تحريك مسار الانتخابات التشريعية، حسب قوله.

وأضاف الشاطر في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”قدمت مذكرة بالخصوص أواخر عام 2017 لمجلس الدولة والبعثة الاممية ولم يتجاوب معي أيًا منهما”.

وتابع عضو المجلس :”كان شعار المذكرة إعادة الأمانة لأهلها، التعايش السلمي بين الليبيين لا غالب ولا مغلوب”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اعتبر الإثنين، أن تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو “مناورة فاشلة وإفساد للمشهد”.

جاء ذلك خلال كلمة له تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة ما أسماه “عودة الأمانة للشعب”، التي تضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

وقال، إن الخطة ستضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم. لافتا إلى أنه سيلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات في حال لجأ أي طرف للعنف.

جاء ذلك خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا، تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة سماها “عودة الأمانة للشعب”.

واعتبر الدبيبة، أن الطبقة السياسية الحالية تدفع نحو مسار خطير وتصر عليه هرباً من الانتخابات.

وأشار إلى أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستنهي كافة الأجسام السياسية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبة أن لجنة إعداد قانون الانتخابات ستحيل القانون لمجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب وفي حال تعطل يحال لملتقى الحوار السياسي.