الحاجي لـ “الدبيبة”: امض في تطبيق خريطتك للانتخابات حتى دون استفتاء الشعب

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي، أن عبد الحميد الدبيبة لخص بوضوح رأي السواد الأعظم من الشعب الليبي في حقه المشروع بالتخلص من الأجسام البالية.

الحاجي، وفي منشور له على “فيسبوك”، موجهًا حديثه لعبد الحميد الدبيبة، قائلًا “أنت لخصت بوضوح رأي السواد الأعظم من الشعب الليبي في حقه المشروع بالتخلص من الأجسام البالية والعاهات التي تمشي على بطونها التي دمرت حلم الشعب بخريطة نحو الانتخابات والعمل بهذا الاتجاه بأي ثمن”.

وتابع: وما عليك “دبيبة” إلا أن تمضي بتطبيق هذه الخريطة دون الالتفات لأحد ولا حتى استفتاء الشعب”، مردفًا “فالشعب صاحب مضمون الخريطة الأصيل وانت من وضعها في قالب يلزمك بتنفيذ ما التزمت به والنتيجة ما يحدد نجاحك من فشلك”،وفقًا لقوله.

وختم موضحًا “والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وتلحق من سبقك إلى مزبلة التاريخ”، بحسب تعبيره.